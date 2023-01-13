Мантуан заявил о желании остаться в «Зените»

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан признался «Матч ТВ», что хочет продолжить карьеру в составе петербургского клуба.

Фото: Сергей Циммерман / Матч ТВ Сергей Циммерман / Матч ТВ

Ранее «Зенит» объявил, что Мантуан, права на которого принадлежат «Коринтиансу», останется в российской команде до лета. В текущем сезоне 21 летний хавбек забил три мяча и сделал одну результативную передачу в 18 матчах.

— Как настроение после отпуска?

— В отпуске было круто. Провел праздники в Бразилии с семьей и друзьями. Все было хорошо. Замечательное время, классные каникулы, — сказал Мантуан «Матч ТВ».

— Были только в Бразилии?

— Да. Очень соскучился по родине, поэтому был только дома.

— Иван отправляется в Бразилию, вы остаетесь в «Зените» до конца сезона. Что скажете по этому поводу и какие мысли о будущем?

— Да, знаю про всю сделку в целом. Но я с самого начала, когда ехал в «Зенит», ставил цель достойно провести этот сезон, помочь команде стать чемпионом. Мне кажется, в первой половине сезона удалось неплохо себя проявить. Надеюсь, что во второй части смогу показать себя еще лучше, и что в конце мы отпразднует титул. Сейчас все мысли об этом и второй звезде на эмблеме «Зенита». Конечно, хотелось бы остаться в «Зените».