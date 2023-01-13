Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
37 минут назад

Футболист Густаво Мантуан заявил о желании остаться в «Зените»

Матч ТВиещё 3

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан признался «Матч ТВ», что хочет продолжить карьеру в составе петербургского клуба.

Мантуан заявил о желании остаться в «Зените»
Фото: Сергей Циммерман / Матч ТВСергей Циммерман / Матч ТВ

Ранее «Зенит» объявил, что Мантуан, права на которого принадлежат «Коринтиансу», останется в российской команде до лета. В текущем сезоне 21 летний хавбек забил три мяча и сделал одну результативную передачу в 18 матчах.

— Как настроение после отпуска?

— В отпуске было круто. Провел праздники в Бразилии с семьей и друзьями. Все было хорошо. Замечательное время, классные каникулы, — сказал Мантуан «Матч ТВ».

— Были только в Бразилии?

— Да. Очень соскучился по родине, поэтому был только дома.

— Иван отправляется в Бразилию, вы остаетесь в «Зените» до конца сезона. Что скажете по этому поводу и какие мысли о будущем?

— Да, знаю про всю сделку в целом. Но я с самого начала, когда ехал в «Зенит», ставил цель достойно провести этот сезон, помочь команде стать чемпионом. Мне кажется, в первой половине сезона удалось неплохо себя проявить. Надеюсь, что во второй части смогу показать себя еще лучше, и что в конце мы отпразднует титул. Сейчас все мысли об этом и второй звезде на эмблеме «Зенита». Конечно, хотелось бы остаться в «Зените».

«Зенит» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители