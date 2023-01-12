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56 минут назад

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Английской лиги

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Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Английской лиги по футболу. По её результатам сформировались следующие полуфинальные пары:

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Английской лиги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Саутгемптон» — «Ньюкасл»;

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед».

На стадии 1/2 финала команды сыграют между собой по два матча. Первые игры состоятся 23 января, ответные — 30 января.

Напомним, в матче 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Чарльтон Атлетик». Игра завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счётом 3:0. «Ноттингем Форрест» в свою очередь обыграл «Вулверхэмптон» в серии послематчевых пенальти.

«Саутгемптон» в четвертьфинальном матче сенсационно обыграл «Манчестер Сити» (2:0). «Ньюкасл» на прошлой стадии выбил из турнира «Лестер Сити».

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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