Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Английской лиги

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Английской лиги по футболу. По её результатам сформировались следующие полуфинальные пары:

«Саутгемптон» — «Ньюкасл»;

На стадии 1/2 финала команды сыграют между собой по два матча. Первые игры состоятся 23 января, ответные — 30 января.

Напомним, в матче 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Чарльтон Атлетик». Игра завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счётом 3:0. «Ноттингем Форрест» в свою очередь обыграл «Вулверхэмптон» в серии послематчевых пенальти.