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38 минут назад

«Зенит» получил почти 100% прав на бразильца Ренана

Чемпионат.com

«Зенит» заполучил большую часть прав на защитника Роберто Ренана. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Зенит» получил почти 100% прав на бразильца Ренана
Фото: YoutubeYoutube

Ранее в бразильских СМИ сообщалось, что у «Коринтианса» останется около 20% прав на футболиста. Как сообщил источник «Чемпионата» эти цифры преувеличены.

Напомним, нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступавший на правах аренды за «Коринтианс», стал игроком бразильского клуба на полноценной основе. Ренан отправился в в обратную сторону в «Зенит», подписав контракт на пять сезонов. Полузащитник Ду Кейрос также подписал контракт с сине-бело-голубыми на пять лет, но перейдёт в команду летом 2023 года. Также «Зенитом» досрочно была прекращена аренда голкипера «Коринтианса» Ивана.

Футбол,Зенит,
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