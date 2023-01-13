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12 минут назад

«Спартак» подтвердил проведение матчей с болгарскими клубами на сборе в Дубае

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«Спартак» сыграет товарищеские матчи с болгарскими «Левски» и «Ботевом» в рамках зимнего сбора в Дубае (ОАЭ), сообщает пресс служба московского футбольного клуба.

«Спартак» проведет матчи с болгарскими клубами в Дубае
Фото: ФК «Спартак»ФК «Спартак»

Первый сбор «красно белых» пройдет с 13 по 27 января. Игра с «Левски» состоится 22 января, с «Ботевом» — 27 го.

Ранее сообщалось, что матчи могут не состояться из за позиции болельщиков болгарских клубов, которые не хотят видеть в соперниках российские команды в свете ситуации на Украине.

Второй сбор «Спартак» проведет в Абу Даби с 30 января по 11 февраля, третий сбор команды пройдет в турецком Белеке 14–20 февраля.

Футбол,Спартак,
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