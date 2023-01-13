«Спартак» проведет матчи с болгарскими клубами в Дубае

«Спартак» сыграет товарищеские матчи с болгарскими «Левски» и «Ботевом» в рамках зимнего сбора в Дубае (ОАЭ), сообщает пресс служба московского футбольного клуба.

Фото: ФК «Спартак» ФК «Спартак»

Первый сбор «красно белых» пройдет с 13 по 27 января. Игра с «Левски» состоится 22 января, с «Ботевом» — 27 го.

Ранее сообщалось, что матчи могут не состояться из за позиции болельщиков болгарских клубов, которые не хотят видеть в соперниках российские команды в свете ситуации на Украине.