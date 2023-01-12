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24 минуты назад

Наставник "Урала" Гончаренко считает азиатский футбол не вяжется с Россией

Газета.Ru

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию.

Гончаренко: азиатский футбол не вяжется с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне сложно понять, как можно отказаться от гимна Лиги чемпионов. Вообще не представляю, что такое азиатский футбол. Хотя все проекты в самом начале кажутся безумными. Мы люди подневольные, но понятно, что азиатский футбол с Россией не вяжется», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, в каком случае РФС лучше переходить в Азию.

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