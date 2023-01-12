Арбитражный суд ликвидировал футбольный клуб "Сибирь"

Заявление о банкротстве "Сибири" подал стадион "Спартак", площадями которого пользовался клуб. Ранее у руководства стадиона неоднократно возникали претензии к ФК. Арена находится в плохом техническом состоянии, средства от футбольного клуба, которые можно было бы пустить на ремонт, "Спартак" не получает. Несколько раз стадион опечатывал помещения из-за долгов "Сибири", однако вопрос удавалось урегулировать. Клуб был признан банкротом в августе 2020 года с задолженностью более 24 млн рублей. По конкурсному производству было продано имущество "Сибири", в том числе клубный автобус и символика команды.