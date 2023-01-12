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1 час назад

Арбитражный суд ликвидировал футбольный клуб "Сибирь" по делу о банкротстве

ТАСС

Суд в Новосибирской области завершил конкурсное производство по делу о банкротстве футбольного клуба "Сибирь" и постановил ликвидировать организацию. Это следует из данных арбитража.

Арбитражный суд ликвидировал футбольный клуб "Сибирь"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Арбитражный суд Новосибирской области определил внести, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 149 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации должника общества с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Сибирь", - говорится в определении суда.

Заявление о банкротстве "Сибири" подал стадион "Спартак", площадями которого пользовался клуб. Ранее у руководства стадиона неоднократно возникали претензии к ФК. Арена находится в плохом техническом состоянии, средства от футбольного клуба, которые можно было бы пустить на ремонт, "Спартак" не получает. Несколько раз стадион опечатывал помещения из-за долгов "Сибири", однако вопрос удавалось урегулировать. Клуб был признан банкротом в августе 2020 года с задолженностью более 24 млн рублей. По конкурсному производству было продано имущество "Сибири", в том числе клубный автобус и символика команды.

Футбольный клуб был основан в 1934 году. По итогам сезона 2018/2019 команда заняла 18-е место в турнирной таблице ФНЛ. После этого власти региона приняли решение учредить некоммерческую организацию "Футбольный клуб "Новосибирск", в которую перешло большинство сотрудников "Сибири", учредителем нового клуба стала Новосибирская область в лице министерства физической культуры и спорта региона.

Футбол,Спартак,
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