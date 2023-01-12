Промес прибыл на тестирование «Спартака»

Как сообщает «РБ Спорт», 31-летний голландец сегодня, 12 января, пройдёт плановые процедуры. Отметим, что ранее сообщалось о невозможности Промеса поехать со «Спартаком» на сборы в ОАЭ, которые пройдут в Дубае с 13 по 27 января. Причинами возможного отсутствия Квинси в заграничных поездках точно неизвестны, но это может быть связано с уголовным делом, которое ведут против него власти Нидерландов.