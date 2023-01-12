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58 минут назад

Промес прибыл на тестирование «Спартака»

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес приехал на тестирование красно-белых в манеж в Сокольниках.

Промес прибыл на тестирование «Спартака»
Фото: Голубович Дмитрий / "Чемпионат"Голубович Дмитрий / "Чемпионат"

Как сообщает «РБ Спорт», 31-летний голландец сегодня, 12 января, пройдёт плановые процедуры. Отметим, что ранее сообщалось о невозможности Промеса поехать со «Спартаком» на сборы в ОАЭ, которые пройдут в Дубае с 13 по 27 января. Причинами возможного отсутствия Квинси в заграничных поездках точно неизвестны, но это может быть связано с уголовным делом, которое ведут против него власти Нидерландов.

Квинси Промес в 16 матчах нынешнего сезона РПЛ стал автором 14 забитых мячей. Голландец сейчас делит первое место в гонке бомбардиров чемпионата России с нападающим «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым.

«Спартак» в 17 турах набрал 36 очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков.

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