Промес прибыл на тестирование «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес приехал на тестирование красно-белых в манеж в Сокольниках.
Как сообщает «РБ Спорт», 31-летний голландец сегодня, 12 января, пройдёт плановые процедуры. Отметим, что ранее сообщалось о невозможности Промеса поехать со «Спартаком» на сборы в ОАЭ, которые пройдут в Дубае с 13 по 27 января. Причинами возможного отсутствия Квинси в заграничных поездках точно неизвестны, но это может быть связано с уголовным делом, которое ведут против него власти Нидерландов.
Квинси Промес в 16 матчах нынешнего сезона РПЛ стал автором 14 забитых мячей. Голландец сейчас делит первое место в гонке бомбардиров чемпионата России с нападающим «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым.
«Спартак» в 17 турах набрал 36 очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков.