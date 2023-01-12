Абаскаль отреагировал на скандал с Промесом

«Есть факты подтвержденные, есть неподтвержденные. Когда о Квинси будут какие-то подтвержденные факты об уголовном деле Промеса, то мы сможем это обсуждать. Сейчас это только домыслы СМИ», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков .

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, после 17 туров набрав 36 очков. Красно-белые перед возобновлением сезона проведут три сбора: в ОАЭ (с 13 по 27 января, а также с 30 января по 11 февраля), а затем заключительный, третий зимний сбор в турецком Белеке.