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37 минут назад

Абаскаль отреагировал на новость, что Промеса заподозрили в передаче денег наркоторговцу

Чемпионат.com

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о ситуации с возможным уголовным преследованием нидерландского форварда красно-белых Квинси Промеса.

Абаскаль отреагировал на скандал с Промесом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Есть факты подтвержденные, есть неподтвержденные. Когда о Квинси будут какие-то подтвержденные факты об уголовном деле Промеса, то мы сможем это обсуждать. Сейчас это только домыслы СМИ», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, после 17 туров набрав 36 очков. Красно-белые перед возобновлением сезона проведут три сбора: в ОАЭ (с 13 по 27 января, а также с 30 января по 11 февраля), а затем заключительный, третий зимний сбор в турецком Белеке.

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