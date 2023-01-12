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1 час назад

Абаскаль: хочу продолжать работать на благо «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на информацию, что он может вернуться на Родину.

Абаскаль развеял слухи о скором отъезде в Ла Лигу
Фото: Голубович Дмитрий / «Чемпионат»Голубович Дмитрий / «Чемпионат»

«Информация о моём возможном отъезде в клуб Ла Лиги — это слухи, о которых нет смысла говорить. Я всегда хочу говорить за себя: могу гарантировать свое желание находиться в «Спартаке», работать на благо этого клуба и улучшать всё, чтобы наша команда прогрессировала. Мы хотим радовать болельщиков, чтобы они уважали не только историю клуба, но и радовались тому, что происходит на поле», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в середине июня, сменив на посту наставника красно-белых итальянца Паоло Ваноли. Его соглашение с российским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Красно-белые на шесть очков отстают от лидирующего в чемпионате «Зенита».

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