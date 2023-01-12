Абаскаль развеял слухи о скором отъезде в Ла Лигу

«Информация о моём возможном отъезде в клуб Ла Лиги — это слухи, о которых нет смысла говорить. Я всегда хочу говорить за себя: могу гарантировать свое желание находиться в «Спартаке», работать на благо этого клуба и улучшать всё, чтобы наша команда прогрессировала. Мы хотим радовать болельщиков, чтобы они уважали не только историю клуба, но и радовались тому, что происходит на поле», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».