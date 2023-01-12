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1 час назад

Гончаренко: не могу представить, что все мы можем быть врагами с украинским народом

Газета.Ru

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко высказался о российском футболе в текущей политической ситуации в стране.

Гончаренко: не могу представить, что все мы можем быть врагами с украинским народом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как российскому футболу жить в нынешней ситуации? Главное, чтобы все события побыстрее закончились. Потому что как я могу отделять россиян Газинского, Шатова от белорусов Ермаковича и Филипенко и от украинцев Эммерсона и Кулакова? Для меня они все люди.

Не могу предcтавить, что мы вcе можем быть врагами c украинcким народом, как и c белоруccким. Для меня это ненормально. Я же хорошо помню CCCР. У меня вообще мой первый полет на cамолете был по маршруту Геленджик—Донецк—Киев. Поэтому для меня это вcе не вяжетcя одно c другим», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

«Урал» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице. В октябре Гончаренко был признан лучшим тренером чемпионата.

Ранее Гончаренко заявил, что азиатский футбол не вяжется с Россией.

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