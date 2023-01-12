Роналду продал полученный в 2013 году «Золотой мяч»

Футболист Криштиану Роналду продал свой «Золотой мяч». Он получил награду в 2013 году.

«В 2017 Криштиану Роналду выставил свою копию «Золотого мяча» 2013 года на аукцион», – пишет Sports.ru.

На аукционе победил мужчина из Израиля, который забрал копию награды за 600 тысяч евро. Все полученные деньги Роналду направил в благотворительный фонд Make-A-Wish Foundation, занимающийся исполнением желаний детей с неизлечимыми болезнями.