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40 минут назад

Роналду продал «Золотой мяч», полученный в 2013 году

РИА "ФедералПресс"

Футболист Криштиану Роналду продал свой «Золотой мяч». Он получил награду в 2013 году.

Роналду продал полученный в 2013 году «Золотой мяч»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В 2017 Криштиану Роналду выставил свою копию «Золотого мяча» 2013 года на аукцион», – пишет Sports.ru.

На аукционе победил мужчина из Израиля, который забрал копию награды за 600 тысяч евро. Все полученные деньги Роналду направил в благотворительный фонд Make-A-Wish Foundation, занимающийся исполнением желаний детей с неизлечимыми болезнями.

Ранее «ФедералПресс» писал, что дебют Роналду в «Аль Наср» откладывается. Футболист перешел в команду в начале января.

Футбол,Криштиану Роналду,
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