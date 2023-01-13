«Бешикташ» подтвердил уход Вегхорста

Нидерландский футболист выступал за турецкий клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Узнав об интересе «Манчестер Юнайтед», Вегхорст попросил руководство «Бешикташа» досрочно прервать аренду и отпустить его в Англию, что в итоге и произошло. За преждевременное прекращение договора «красные дьяволы» заплатят турецкому гранду чуть менее 3 млн евро.