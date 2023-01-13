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43 минуты назад

«Бешикташ» подтвердил уход Вегхорста

Евро-футбол.Руиещё 3

Нападающий Ваут Вегхорст официально покинул «Бешикташ» ради перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Бешикташ» подтвердил уход Вегхорста
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Нидерландский футболист выступал за турецкий клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Узнав об интересе «Манчестер Юнайтед», Вегхорст попросил руководство «Бешикташа» досрочно прервать аренду и отпустить его в Англию, что в итоге и произошло. За преждевременное прекращение договора «красные дьяволы» заплатят турецкому гранду чуть менее 3 млн евро.

Ваут Вегхорст принадлежит английскому «Бёрнли», который выступает в Чемпионшипе. 30-летний форвард присоединится к «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до июня без возможности выкупа.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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