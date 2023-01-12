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35 минут назад

Клуб из Саудовской Аравии готов предложить Месси 300 миллионов евро в год — СМИ

Матч ТВиещё 1

Саудовский «Аль Хиляль» заинтересован в подписании контракта с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси. Об этом сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Клуб из Саудовской Аравии готов предложить Месси 300 миллионов евро в год
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Согласно данным источника, 35 летнему аргентинцу готовы предложит контракт на сумму не менее 300 миллионов евро в год.Действующее соглашение Месси с парижанами рассчитано до 30 июня 2023 года. На прошедшем чемпионате мира в Катаре он вместе со сборной Аргентины завоевал золотые медали.

Ранее конкурент «Аль Хиляля» по чемпионату «Аль Наср» заключил контракт с нападающим Криштиану Роналду до лета 2025 года. По данным СМИ, португалец за сезон получит 200 миллионов евро.

Футбол,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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