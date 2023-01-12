Клуб из Саудовской Аравии готов предложить Месси 300 миллионов евро в год

Саудовский «Аль Хиляль» заинтересован в подписании контракта с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси . Об этом сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, 35 летнему аргентинцу готовы предложит контракт на сумму не менее 300 миллионов евро в год.Действующее соглашение Месси с парижанами рассчитано до 30 июня 2023 года. На прошедшем чемпионате мира в Катаре он вместе со сборной Аргентины завоевал золотые медали.