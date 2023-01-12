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1 час назад

Директором "Рубина" назначен Шамил Хуснутдинов

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Директором автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Рубин» назначен заслуженный экономист Татарстана Шамил Хуснутдинов. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Назначен новый директор "Рубина"
Фото: ФК "Рубин"ФК "Рубин"

С 2004-го по 2019 год Шамил Хуснутдинов занимал пост директора ООО «СКП «Татнефть — Ак Барс». За это время казанский «Ак Барс» четыре раза становился чемпионом России (2006, 2009, 2010, 2018 года), трижды — обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), а также Кубка Европейских Чемпионов (2007).

Напомним, сегодня «Рубин» объявил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов покинул свой пост. Его он занимал с апреля 2018 года.

Также «Рубин» официально представил руководителя Управления ФНС по Татарстану Марата Сафиуллина в качестве президента клуба. Он же возглавил его попечительский совет.

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