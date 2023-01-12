Роднина сравнила популярность "Спартака" и "Зенита"

«Зенит» — единственная команда в Санкт-Петербурге, поэтому у них свои локальные болельщики и плюс сколько-то фанатов по всей стране. Но «Спартак» — это команда всей страны и с куда более длинной историей и традициями. Мне кажется, даже невозможно сравнивать. Давайте просто радоваться двум этим клубам», — приводит слова Родниной Legalbet.