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1 час назад

Трехкратная олимпийская чемпионка Роднина сравнила популярность "Спартака" и "Зенита"

Газета.Ru

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина сравнила популярность футбольных клубов «Спартак» и «Зенит».

Роднина сравнила популярность "Спартака" и "Зенита"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зенит» — единственная команда в Санкт-Петербурге, поэтому у них свои локальные болельщики и плюс сколько-то фанатов по всей стране. Но «Спартак» — это команда всей страны и с куда более длинной историей и традициями. Мне кажется, даже невозможно сравнивать. Давайте просто радоваться двум этим клубам», — приводит слова Родниной Legalbet.

За свою историю красно-белые 22 раза становились чемпионами СССР и России, сине-бело-голубые — девять раз.

После 17 туров сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает идущий вторым «Спартак» на шесть баллов. Третьим идет «Ростов» (35 очков).

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что «Зенит» в Европе популярнее москвичей.

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