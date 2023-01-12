Новичка "Зенита" Ренана назвали будущим команды Бразилии

Бразильский журналист Фабио Алейшо прокомментировал переход 19-летнего центрального защитника Роберта Ренана из «Коринтианса» в «Зенит». Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Молодой и очень перспективный игрок. Он уже провел несколько матчей за основу «Коринтианса». В Бразилии считают, что это будущее нашей сборной. В ближайшие годы он туда пробьется и сыграет на следующем чемпионате мира», — сказал журналист.
Ранее сообщалось, что зимой к «Зениту» присоединится Роберт Ренан. С ним был подписан контракт на пять сезонов. Также сине-бело-голубые пополнятся 22-летним полузащитником Ду Кейросом. Соглашение вступит в силу летом.
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Третьим идет «Ростов» (35 очков).
Сине-бело-голубые возобновят сезон играми на Кубок России. 27 февраля «Зенит» сыграет с ульяновской «Волгой» в рамках четвертьфинала.