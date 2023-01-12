Новичка "Зенита" Ренана назвали будущим команды Бразилии

«Молодой и очень перспективный игрок. Он уже провел несколько матчей за основу «Коринтианса». В Бразилии считают, что это будущее нашей сборной. В ближайшие годы он туда пробьется и сыграет на следующем чемпионате мира», — сказал журналист.