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53 минуты назад

В Бразилии новичка "Зенита" Ренана назвали будущим национальной команды

Газета.Ru

Бразильский журналист Фабио Алейшо прокомментировал переход 19-летнего центрального защитника Роберта Ренана из «Коринтианса» в «Зенит». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Новичка "Зенита" Ренана назвали будущим команды Бразилии
Фото: соцсетисоцсети

«Молодой и очень перспективный игрок. Он уже провел несколько матчей за основу «Коринтианса». В Бразилии считают, что это будущее нашей сборной. В ближайшие годы он туда пробьется и сыграет на следующем чемпионате мира», — сказал журналист.

Ранее сообщалось, что зимой к «Зениту» присоединится Роберт Ренан. С ним был подписан контракт на пять сезонов. Также сине-бело-голубые пополнятся 22-летним полузащитником Ду Кейросом. Соглашение вступит в силу летом.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Третьим идет «Ростов» (35 очков).

Сине-бело-голубые возобновят сезон играми на Кубок России. 27 февраля «Зенит» сыграет с ульяновской «Волгой» в рамках четвертьфинала.

Футбол,Сергей Семак,Зенит,Спартак,
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