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1 час назад

В интернете обсуждают образ Смолова за 40,5 млн рублей

Илья Родин

Нападающий сборной России Федор Смолов опубликовал в соцсетях новые снимки в дорогой одежде, с стильными аксессуарами. Подписчики подсчитали общую стоимость образа, пишет РИА «Новости».

В интернете обсуждают образ Смолова за 40,5 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментаторы отметили, что футболист носит часы бренда Richard Mille. Их стоимость составляет порядка 40 млн рублей. Джинсы обошлись ему порядка 500 тыс. рублей, футболка и кольцо - по 20 тыс. рублей.

соцсети

Напомним, что в текущем сезоне Смолов провел за «Динамо» 20 матчей, забил 9 мячей.

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Ранее сообщалось, что спортсмен позволяет себе дорогие покупки не только в реальной жизни, но и в онлайн-играх.

Футбол,Федор Смолов,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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