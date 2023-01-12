В интернете обсуждают образ Смолова за 40,5 млн рублей

Нападающий сборной России Федор Смолов опубликовал в соцсетях новые снимки в дорогой одежде, с стильными аксессуарами. Подписчики подсчитали общую стоимость образа, пишет РИА «Новости».
Комментаторы отметили, что футболист носит часы бренда Richard Mille. Их стоимость составляет порядка 40 млн рублей. Джинсы обошлись ему порядка 500 тыс. рублей, футболка и кольцо - по 20 тыс. рублей.
Напомним, что в текущем сезоне Смолов провел за «Динамо» 20 матчей, забил 9 мячей.
Ранее сообщалось, что спортсмен позволяет себе дорогие покупки не только в реальной жизни, но и в онлайн-играх.