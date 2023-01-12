В интернете обсуждают образ Смолова за 40,5 млн рублей

Нападающий сборной России Федор Смолов опубликовал в соцсетях новые снимки в дорогой одежде, с стильными аксессуарами. Подписчики подсчитали общую стоимость образа, пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Комментаторы отметили, что футболист носит часы бренда Richard Mille. Их стоимость составляет порядка 40 млн рублей. Джинсы обошлись ему порядка 500 тыс. рублей, футболка и кольцо - по 20 тыс. рублей.

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Напомним, что в текущем сезоне Смолов провел за «Динамо» 20 матчей, забил 9 мячей.