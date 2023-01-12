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41 минуту назад

Гончаренко рассказал, с какими мыслями встретил 24 февраля 2022 года

Чемпионат.com

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился мыслями, как воспринял начало СВО, которая началась 24 февраля 2022 года.

Тренер «Урала» рассказал, с какими мыслями встретил 24 февраля 2022 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Первые дни все были на панике, после объявления мобилизации тоже. Ко всему привыкаешь, к сожалению. Тут вообще надо понимать, что я родился в Хойниках, а это недалеко от границы с Украиной. Там было много военной техники, ты не можешь от этого абстрагироваться.

Надо уметь отвлекаться. Хотя в жизни вообще всё связано. У меня у двоюродной сестры российский паспорт, сама живёт в Белгороде ― недалеко от границы. Мой родной дядя живёт в Анадыре ― тоже паспорт России, а двоюродный дядя живёт в Киеве ― у него украинский паспорт. То есть как к этому относиться, когда твои родственники перестают между собой общаться?», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Футбол,Андрей Панков,Виктор Гончаренко,
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