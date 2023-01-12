Масалитин прокомментировал намерение Промеса получить гражданство РФ

Экс-нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал ситуацию вокруг голландского игрока «Спартака» Квинси Промеса. Он отметил, что получение российского гражданства приведет к тому, что футболист не сможет выехать в Европу. Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что в Нидерландах Промес является фигурантом дела о покушении на убийство. Кроме того, его обвиняют в возможной связи с наркобизнесом.
«Если Промес получит российское гражданство, он будет невъездной в Европу», - подчеркнул Масалитин.
Он пояснил, что в случае объявления Квинси в розыск, вся Европа будет задействована в его поисках.
Масалин уточнил, что российские правоохранительные органы не будут преследовать Промеса. Соответственно, ему лучше оставаться в России, «чем где-то сидеть за решеткой».