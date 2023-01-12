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42 минуты назад

Масалитин прокомментировал намерение Квинси Промеса получить гражданство России

Илья Родин

Экс-нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал ситуацию вокруг голландского игрока «Спартака» Квинси Промеса. Он отметил, что получение российского гражданства приведет к тому, что футболист не сможет выехать в Европу. Об этом пишет «Газета.Ru».

Масалитин прокомментировал намерение Промеса получить гражданство РФ
Фото: © пресс-служба ФК "Спартак"© пресс-служба ФК "Спартак"

Отмечается, что в Нидерландах Промес является фигурантом дела о покушении на убийство. Кроме того, его обвиняют в возможной связи с наркобизнесом.

«Если Промес получит российское гражданство, он будет невъездной в Европу», - подчеркнул Масалитин.

Он пояснил, что в случае объявления Квинси в розыск, вся Европа будет задействована в его поисках.

Масалин уточнил, что российские правоохранительные органы не будут преследовать Промеса. Соответственно, ему лучше оставаться в России, «чем где-то сидеть за решеткой».

Футбол,Валерий Масалитин,Квинси Промес,МВД России,
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