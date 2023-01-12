«Крыса из выгребной ямы»: новый скандал вокруг Месси

«Бартомеу, не нужно любезничать с этой крысой из выгребной ямы. Клуб дал ему всё, а он говорит нам, кого покупать и кого подписывать, мы должны искать спонсоров для него. Почему, продлевая контракт с ним, мы должны делать то же самое с договорами Суареса и Альбы? Или почему мы должны платить комиссию за продления контракта с Фати его брату, Родриго Месси? Он был партнёром наркоторговца, множество раз шантажировал нас и злоупотреблял нашей добротой. Наш клуб пострадал из-за этого гормонального карлика, который обязан «Барселоне» своей жизнью!