Дмитрий Сычев: «России в любом случае нужно оставаться в Европе. Я верю в лучшее»

– В конце декабря казалось, что РФС вот-вот примет решение о переходе в Азию, но в итоге союз отложил этот вопрос. Стоит ли нам расставаться с УЕФА?

– Это очень сложный и глобальный вопрос. Чтобы в нем разобраться, надо учитывать все нюансы. Но мое мнение: нужно в любом случае оставаться в Европе.

Для России, ее молодежи и юношей конкуренция с европейскими клубами и сборными намного важнее, чтобы соответствовать высочайшему уровню развития. Потому что азиатский уровень – непростой для всей вертикали юношеского футбола.

– Нам надо до упору ждать, когда УЕФА решит возвращать российские команды в свои соревнования? Или обозначить для себя какой-то срок, после которого искать другие варианты?