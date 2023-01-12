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1 час назад

Дмитрий Сычев: «России в любом случае нужно оставаться в Европе. Я верю в лучшее»

Sports.ru

– В конце декабря казалось, что РФС вот-вот примет решение о переходе в Азию, но в итоге союз отложил этот вопрос. Стоит ли нам расставаться с УЕФА?

Дмитрий Сычев: «России в любом случае нужно оставаться в Европе. Я верю в лучшее»
Фото: Sports.ruSports.ru

– Это очень сложный и глобальный вопрос. Чтобы в нем разобраться, надо учитывать все нюансы. Но мое мнение: нужно в любом случае оставаться в Европе.

Для России, ее молодежи и юношей конкуренция с европейскими клубами и сборными намного важнее, чтобы соответствовать высочайшему уровню развития. Потому что азиатский уровень – непростой для всей вертикали юношеского футбола.

– Нам надо до упору ждать, когда УЕФА решит возвращать российские команды в свои соревнования? Или обозначить для себя какой-то срок, после которого искать другие варианты?

– Не знаю. Но я верю в лучшее, – сказал бывший футболист сборной России

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