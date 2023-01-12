Петраков уволен с поста главного тренера сборной Украины по футболу

«УАФ благодарит Александра Петракова за проделанную работу. Украинская ассоциация футбола приостанавливает сотрудничество с главным тренером национальной команды Украины. Мы желаем тренеру успехов в его дальнейшей карьере и новых побед!» — говорится в заявлении.

Под руководством Петракова сборная Украины не смогла отобраться на чемпионат мира в Катаре. В первом стыковом матче украинцы переиграли сборную Шотландии со счетом 2:0. Во второй игре подопечные Александра Петракова уступили Уэльсу (0:1) и не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира.