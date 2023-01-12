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1 час назад

Криштиану Роналду передал «салам» болельщикам из Узбекистана

Илья Родин

Нападающий саудовского ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду поприветствовал болельщиков из Узбекистана. Видео опубликовала «Газета.Ru».

Отмечается, что Роналду записал ролик вместе с одноклубником Жалолиддином Машариповым. Он произнес: «Ас-саляму алейкум, Узбекистан!»

Напомним, что 2 января 2023 года футболист заключил контракт с клубом «Аль-Наср». Его зарплата составит €200 млн в год.

Роналду объяснил, почему он согласился на переход в клуб из Саудовской Аравии

Кроме того, ФК представит ряд значимых бонусов. Роналду предоставят роскошный особняк, самолет для перелетов в Испанию и Португалию.

Власти Саудовской Аравии также могут закрыть глаза на то, что легендарный футболист будет жить в предоставленном особняке вместе со своей девушкой.

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