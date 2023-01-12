ФИФА опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера 2022 года

Международная федерация футбола представила список номинантов на звание лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА. Он появился на сайте организации.
«Лучший тренер ФИФА среди мужчин: Карло Анчелотти ("Реал Мадрид"), Дидье Дешам (сборная Франции), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Валид Реграги (сборная Марокко) и Лионель Скалони (сборная Аргентины)», — говорится в сообщении.
Победителя премии определят болельщики путем голосования на сайте ФИФА. The Best FIFA Football Awards проводится организацией ежегодно с 2016 года.
В 2023 году церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля.