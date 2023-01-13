«Бешикташ» обратится к «Локомотиву» по трансферу Баринова

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи высказался о потенциальном трансфере полузащитника сборной России Дмитрия Баринова.

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«В ближайшее время наш клуб направит запрос «Локомотиву» запрос о трансфере Баринова. Дмитрий — это один из игроков, за которым мы внимательно следим», — приводит слова функционера «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Баринов сыграл 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

«Железнодорожники» перед возобновлением сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) находятся на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков после 17 игр.

Первый официальный матч в 2023 году подопечные Михаила Галактионова проведут в Кубке России против «Спартака» в Черкизово.