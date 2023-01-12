Гендиректор "Динамо" заявил о желании видеть последовательное судейство в РПЛ

"Хотелось бы прежде всего более последовательных, предсказуемых решений. Чтобы одинаковые эпизоды и трактовались одинаково - разными судьями, в различных матчах, с участием разных команд. К этому нужно стремиться. Касательно работы VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС) - ожидаем возвращения офсайдных линий, хотя понимаем причину, по которой они сейчас отсутствуют", - сказал Пивоваров.