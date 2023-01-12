Гендиректор "Динамо" заявил о желании видеть последовательное судейство в РПЛ

Генеральному директору московского футбольного клуба "Динамо" Павлу Пивоварову хотелось бы видеть более последовательное судейство в матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), для которого арбитрам необходимо начать одинаково трактовать схожие моменты. Об этом Пивоваров рассказал "Спорт-Экспрессу" в четверг.
"Хотелось бы прежде всего более последовательных, предсказуемых решений. Чтобы одинаковые эпизоды и трактовались одинаково - разными судьями, в различных матчах, с участием разных команд. К этому нужно стремиться. Касательно работы VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС) - ожидаем возвращения офсайдных линий, хотя понимаем причину, по которой они сейчас отсутствуют", - сказал Пивоваров.
7 июля в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что VAR от провайдера Slomo на данный момент не обладает функционалом виртуальных офсайдных линий. 25 августа глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил журналистам, что РФС рассчитывает на появление офсайдных линий системы VAR во второй части сезона РПЛ.
В турнирной таблице РПЛ "Динамо" занимает четвертое место, набрав 29 очков в 17 играх. Первый матч в чемпионате после зимней паузы команда проведет 5 марта дома против самарских "Крыльев Советов".