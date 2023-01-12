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38 минут назад

Форвард "Ньюкасла" арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ruиещё 2

Нападающего "Ньюкасла" Жоэлинтона арестовали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает The Times.

Форвард "Ньюкасла" арестован за вождение в нетрезвом виде
Фото: FIFAFIFA

Инцидент произошел утром 12 января. Полицейские остановили автомобиль форварда, после чего предъявили обвинения за вождение в нетрезвом виде. 26 января состоится заседание в суде "Ньюкасла". Руководство и тренерский штабы клуба осведомлены об этом случае.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жоэлинтон принял участие в 16 матчах, в которых ему удалось забить два мяча и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в €32 млн.

После 18 сыгранных матчей "Ньюкасл" располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков. Лидером чемпионата Англии является "Арсенал", который набрал 44 балла.

Ранее "Арсенал" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче АПЛ.

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