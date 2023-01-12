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37 минут назад

В магазине "Аль-Насра" рассказали о гигантском ажиотаже после перехода Роналду

Газета.Ru

Менеджер официального магазина «Аль-Насра» рассказал об ажиотаже среди местных болельщиков после перехода в клуб португальского нападающего Криштиану Роналду. Его слова передает Marca.

В магазине "Аль-Насра" рассказали о гигантском ажиотаже после перехода Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это были несколько сумасшедших дней. Люди заполнили весь магазин. Нам пришлось вызвать сотрудников службы безопасности клуба, чтобы они пришли и помогли нам с организацией. В первые дни после подписания контракта у нас не было запасов на складе, нам пришлось вызвать дополнительные партии футболок, седьмых номеров и всего остального», — заявил менеджер.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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