В магазине "Аль-Насра" рассказали о гигантском ажиотаже после перехода Роналду

«Это были несколько сумасшедших дней. Люди заполнили весь магазин. Нам пришлось вызвать сотрудников службы безопасности клуба, чтобы они пришли и помогли нам с организацией. В первые дни после подписания контракта у нас не было запасов на складе, нам пришлось вызвать дополнительные партии футболок, седьмых номеров и всего остального», — заявил менеджер.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.