Форвард «Химок» подарил жене на 22-летие Mercedes

Форвард ФК «Химки» Илья Садыгов подарил своей жене на день рождения Mercedes Benz G Class. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Отмечается, что стоимость машины на российском авторынке составляет от 16,2 млн до 24,8 млн руб.

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Супруга футболиста похвасталась новой машиной в социальных сетях. На кадрах 22-летняя женщина позирует на фоне зеленого автомобиля, к которому прикреплены два шарика с цифрой «2».