Форвард «Химок» подарил жене на 22-летие Mercedes

Форвард ФК «Химки» Илья Садыгов подарил своей жене на день рождения Mercedes Benz G Class. Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что стоимость машины на российском авторынке составляет от 16,2 млн до 24,8 млн руб.
Супруга футболиста похвасталась новой машиной в социальных сетях. На кадрах 22-летняя женщина позирует на фоне зеленого автомобиля, к которому прикреплены два шарика с цифрой «2».
Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Федор Смолов опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию. Подписчики отметили, что общая стоимость одежды и аксессуаров на футболисте составляет свыше 40 млн рублей.