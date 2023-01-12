Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
5 минут назад

Форвард «Химок» Садыгов подарил жене на 22-летие Mercedes

Илья Родин

Форвард ФК «Химки» Илья Садыгов подарил своей жене на день рождения Mercedes Benz G Class. Об этом пишет «Газета.Ru».

Форвард «Химок» подарил жене на 22-летие Mercedes
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что стоимость машины на российском авторынке составляет от 16,2 млн до 24,8 млн руб.

VK

Супруга футболиста похвасталась новой машиной в социальных сетях. На кадрах 22-летняя женщина позирует на фоне зеленого автомобиля, к которому прикреплены два шарика с цифрой «2».

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Федор Смолов опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию. Подписчики отметили, что общая стоимость одежды и аксессуаров на футболисте составляет свыше 40 млн рублей.

Футбол,Федор Смолов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители