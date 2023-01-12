Бизнесмен заплатит почти €3 млн, чтобы посетить матч между Месси и Роналду

Саудовский бизнесмен лидирует на аукционе за билет на футбольный матч между объединенной «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» и «При Сен-Жермен». Об этом сообщил глава департамента развлечений правительства Саудовской Аравии Мушреф Аль-Гамди на своей странице в Twitter.

Отмечается, что бизнесмен предложил €2,66 млн за билет. Такой билет позволит присутствовать на церемонии награждения победителей матча, а также зайти в раздевалки и пообщаться с игроками. Встреча состоится 19 января в Эр-Риаде. За саудовскую команду выступит португальский форвард Криштиану Роналду, а за «ПСЖ» сыграет Лионель Месси.