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1 час назад

Саудовский бизнесмен заплатит почти €3 млн, чтобы посетить матч между Месси и Роналду

Газета.Ru

Саудовский бизнесмен лидирует на аукционе за билет на футбольный матч между объединенной «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» и «При Сен-Жермен». Об этом сообщил глава департамента развлечений правительства Саудовской Аравии Мушреф Аль-Гамди на своей странице в Twitter.

Бизнесмен заплатит почти €3 млн, чтобы посетить матч между Месси и Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что бизнесмен предложил €2,66 млн за билет. Такой билет позволит присутствовать на церемонии награждения победителей матча, а также зайти в раздевалки и пообщаться с игроками. Встреча состоится 19 января в Эр-Риаде. За саудовскую команду выступит португальский форвард Криштиану Роналду, а за «ПСЖ» сыграет Лионель Месси.

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