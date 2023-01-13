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44 минуты назад

Жоржиньо принял решение о будущем в «Челси»

Евро-футбол.Ру

Опорный полузащитник Жоржиньо, выступающий за лондонский «Челси», намерен покинуть «пенсионеров» по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты Daily Telegraph.

Жоржиньо принял решение о будущем в «Челси»
Фото: ТАССТАСС

Срок действующего контракта итальянского хавбека с «пенсионерами» рассчитан до конца нынешнего сезона. Летом игрок станет свободным агентом.

Жоржиньо защищает цвета лондонского коллектива с лета 2018 года. Его нынешний трансферный ценник составляет 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник принял участие в 15 встречах, в которых отметился двумя голами с пенальти.

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