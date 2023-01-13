«Барселона» подала в суд на Ла Лигу из-за зарплат игроков

«Барселона» подала в суд на Ла Лигу за то, что она не позволила клубу нарастить фонд заработной платы на 15%, как другим командам, которые поддержали сделку с инвестиционным фондом CVC Capital Partners, сообщает Cope.es.

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Иск подан в коммерческий суд Барселоны. В заявлении «сине гранатовые» утверждают, что не могут конкурировать на равных с другими 38 клубами профессиональной лиги, которые в августе 2021 года подписали соглашение с CVC.

Сделка, по которой Ла Лига уступила 10,95% своего бизнеса CVC в обмен на 1,994 миллиарда евро, позволила создать структуру LaLiga Impulso. По соглашению 70% средств, получаемых клубами каждый сезон, должны быть инвестированы в инфраструктуру. Еще 15% должны быть выделены для покрытия финансового долга, а оставшиеся 15% могут быть использованы клубами для увеличения лимита заработной платы своих спортивных команд.