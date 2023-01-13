Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
50 минут назад

Криштиану Роналду назвал самый запоминающийся момент в карьере

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал победу с «Реалом» в Лиге чемпионов в 2014 году самым запоминающимся моментом в своей карьере. В сезоне 2013/14 «Реал» выиграл свой десятый трофей Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду назвал самый запоминающийся момент в карьере
Фото: ТАССТАСС

«В «Реале» всегда думают о Лиге чемпионов. Год за годом мы чувствовали, что давление с каждым разом становится всё выше и выше, но десятой победой «Реала» в Лиге чемпионов мы выиграли то, что хотели. Самая особенная победа. Это момент, который навсегда останется в моей памяти, я никогда не забуду. Когда ты играешь за «Реал», ты чувствуешь, что победа в Лиге чемпионов — это своего рода навязчивая идея, все там были одержимы тем, чтобы выиграть Лигу чемпионов в десятый раз. 10-е место было самым особенным. Это было на моей родине. Каждый фанат этого хотел. Мы все этого хотели. Это момент, который я всегда буду помнить, выиграв самый престижный матч с моим клубом», — приводит слова Роналду Madrid Universal.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.

Футбол,Криштиану Роналду,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители