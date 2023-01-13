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1 час назад

"Барселона" подала в суд на Ла Лигу

Газета.Ru

"Барселона" подала иск в суд против Ла Лиги, сообщает издание Cope. Причиной такого решения послужило то, что Ла Лига не позволила каталонской команде увеличить зарплатную ведомость на 15 процентов, как то сделали клубы, которые ранее заключили сделку с CVC Capital Partners.

"Барселона" подала в суд на Ла Лигу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В "Барселоне" выразили мнение, что подобное решение лишает клуб возможности конкурировать на равных с соперниками. Сделка между CVC Capital Partners и 38 клубами из двух высших дивизионов Испании была заключена в 2021 году. Согласно ее условиям, 70 процентов от суммы, которую клубы получают от компании каждый сезон, они обязаны направить на улучшение инфраструктуры, еще 15 - на погашение долгов, а оставшиеся 15 процентов - на увеличение зарплат в спортивных командах.

При этом "Барселона", "Реал", "Атлетик" и "Ибица" подобную сделку заключать отказались. Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" сразятся в финале Суперкубка Испании. Поединок состоится 15 января.

Матч за Суперкубок пройдет в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Футбол,Реал,
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