Моуринью объяснил отказ возглавить сборную Португалии

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью потвердил, что получал предложение возглавить сборную Португалии. Однако он принял решение отказаться от него, аргументировав это тем, что ему комфортно в римском клубе.
«Хочу поблагодарить президента Федерации футбола Португалии. Он сказал мне, что я был вариантом, пусть и не единственным. Но я решил отказаться, потому что у меня все в порядке здесь, в Риме», — цитирует Моуринью La Gazzetta dello Sport.
Новым главным тренером португальской национальной команды в итоге стал испанец, экс-наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. Моуринью же, по данным СМИ, все еще может покинуть «Рому» ради предложения от другой сборной. Португальский специалист может возглавить национальную команду Бразилии. Отметим, что ранее Моуринью тренировал исключительно на клубном уровне.
Ранее экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Криштиану Роналду вовсе не гарантировано место в составе сборной Португалии при Мартинесе.