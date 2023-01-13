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1 час назад

Виллиан установил необычный рекорд «Челси», забив своему бывшему клубу

Евро-футбол.Руиещё 2

В отложенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл лондонский «Челси», одержав свою девятую победу в текущем чемпионате. Один из мячей «дачников» забил Жозе Виллиан, памятный по выступлениям за «Челси». Как оказалось, бразилец стал уже 26-м игроком в истории АПЛ, который, поиграв за «Челси», покинул клуб и забил ему. По этому показателю «Челси» лидирует в истории проведения чемпионата Англии.

Виллиан установил необычный рекорд «Челси»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Свой следующий матч в рамках английского чемпионата лондонский «Челси» проведет пятнадцатого января против другого лондонского клуба - «Кристал Пэлас».

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