Экс-игрок «Зенита» Ракицкий вернулся в донецкий «Шахтер»

Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий подписал контракт с донецким «Шахтером». Об этом сообщает «Террикон».

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33-летний футболист согласовал детали личного контракта и в ближайшее время присоединится к «горнякам» на сборе в Турции.

Предыдущим местом работы Ракицкого была турецкая «Адана Демирспор». До этого с 2019 по 2022 год украинский защитник защищал цвета петербургского «Зенита», с которым стал четырехкратным чемпионом России, обладателем национального кубка и дважды — победителем Суперкубка.

После переезда в Россию он перестал вызываться в сборную своей страны. Последний матч за национальную команду Украины Ракицкий провел в 2018 году.