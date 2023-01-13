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1 час назад

Экс-игрок "Зенита" Ракицкий вернулся в донецкий "Шахтер"

Газета.Ru

Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий подписал контракт с донецким «Шахтером». Об этом сообщает «Террикон».

Экс-игрок «Зенита» Ракицкий вернулся в донецкий «Шахтер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

33-летний футболист согласовал детали личного контракта и в ближайшее время присоединится к «горнякам» на сборе в Турции.

Предыдущим местом работы Ракицкого была турецкая «Адана Демирспор». До этого с 2019 по 2022 год украинский защитник защищал цвета петербургского «Зенита», с которым стал четырехкратным чемпионом России, обладателем национального кубка и дважды — победителем Суперкубка.

После переезда в Россию он перестал вызываться в сборную своей страны. Последний матч за национальную команду Украины Ракицкий провел в 2018 году.

Ранее главный тренер екатеринбургского «Урала», белорусский специалист Виктор Гончаренко прокомментировал серию команды из семи матчей без поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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