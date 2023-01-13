«Спартак» опубликовал заявление по Промесу

Московский "Спартак" опубликовал заявление по поводу нидерландского вингера Квинси Промеса, который не будет проходить с клубом первый тренировочный сбор.

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Клуб сообщил, что голландец обратился с просьбой пропустить первый сбор в 2023 году по личным причинам, после чего получил на это официальное разрешение. Футболист будет проходить подготовку ко второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в индивидуальном порядке.

Первый тренировочный сбор красно-белые проведут с 13 по 27 января в ОАЭ. Возобновят сезон подопечные Гильермо Абаскаля домашним матчем против столичного "Локомотива" в Кубке России.

В текущем сезоне Промес провел за "Спартак" в РПЛ 16 матчей, записав на свой счет 14 забитых мячей и шесть результативных передач. Он является лучшим бомбардиром чемпионата на текущий момент вместе с футболистом самарских "Крыльев Советов" Владимиром Писарским.