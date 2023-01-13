Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
32 минуты назад

В Саудовской Аравии высказались о трансфере Месси

Евро-футбол.Ру

В четверг, 12 января, в прессе появилась информация о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Аль-Хиляль». Гендиректор клуба из Саудовской Аравии Фахед Аль-Мофаридж отреагировал на эту новость.

В Саудовской Аравии высказались о трансфере Месси
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Это похоже на трансфер Роналду. И речь не только о клубе и футболисте, это касается всего нашего футбола. Все саудовские команды готовятся к серьезному прорыву», - передает слова руководителя инсайдер Эслам Магди в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может предложить Месси контракт с зарплатой в размере 300 миллионов евро. Его действующий договор с «ПСЖ» рассчитан до лета текущего года.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители