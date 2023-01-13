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15 минут назад

«Спартак» вынес решение по Промесу

Никита Бородкин

Московский «Спартак» сделал заявление касательно нидерландского игрока Квинси Промеса. Как сообщает пресс-служба клуба, голландец обратился с просьбой пропустить первый сбор команды в 2023 году по личным причинам — руководство дало ему официальное разрешение.

«Спартак» опубликовал заявление по Промесу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Промес будет готовится ко второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в индивидуальном порядке.

Напомним, что первый тренировочный сбор красно-белых пройдет с 13 по 27 января в ОАЭ. Он разбит на два этапа — в Дубае и Абу-Даби. Всего в делегацию вошли 27 футболистов, которые будут отрабатывать свои навыки в ближайшие две недели.

Подопечные Гильермо Абаскаля возобновят сезон РПЛ гостевым матчем против столичного «Локомотива». Сейчас московский клуб находится на втором месте в турнирной таблице с 36 очками, уступая лидеру чемпионата, петербургскому «Зениту», 6 очков.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» в РПЛ 16 матчей, за которые он забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач. На данный момент он является лучшим бомбардиром вместе с футболистом самарских «Крыльев Советов» Владимиром Писарским.

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