Третье предложение "Арсенала" по Мудрику составило более €90 млн

Лондонский «Арсенал» сделал третье предложение донецкому «Шахтеру» по поводу полузащитника Михаила Мудрика.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По информации журналиста Фабрицио Романо, «канониры» готовы выплатить украинскому клубу €70 млн. Еще €20-25 млн англичане готовы доплатить «горнякам» в качестве бонусов.

Сейчас руководство «Арсенала» обсуждает структуру бонусной части трансфера и то, как она будет выплачиваться «Шахтеру».

В нынешнем розыгрыше Украинской премьер-лиги (УПЛ) Мудрик провел 12 матчей, в которых забил семь раз и отдал столько же результативных передач.

В шести играх группового этапа Лиги чемпионов 21-летний украинец отличился трижды и записал на свой счет два ассиста.