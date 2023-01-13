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55 минут назад

Третье предложение "Арсенала" по Мудрику составило более €90 млн

Газета.Ruиещё 2

Лондонский «Арсенал» сделал третье предложение донецкому «Шахтеру» по поводу полузащитника Михаила Мудрика.

Третье предложение "Арсенала" по Мудрику составило более €90 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации журналиста Фабрицио Романо, «канониры» готовы выплатить украинскому клубу €70 млн. Еще €20-25 млн англичане готовы доплатить «горнякам» в качестве бонусов.

Сейчас руководство «Арсенала» обсуждает структуру бонусной части трансфера и то, как она будет выплачиваться «Шахтеру».

В нынешнем розыгрыше Украинской премьер-лиги (УПЛ) Мудрик провел 12 матчей, в которых забил семь раз и отдал столько же результативных передач.

В шести играх группового этапа Лиги чемпионов 21-летний украинец отличился трижды и записал на свой счет два ассиста.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» достиг принципиальной договоренности с «Серро Портеньо» по поводу трансфера защитника Алексиса Дуарте.

Футбол,Фабрицио Романо,Спартак,
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