Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
52 минуты назад

Жиру хочет продлить контракт с «Миланом» до 2025 года. Ему будет 38 лет

Чемпионат.comиещё 2

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру хочет продлить контракт с итальянским клубом до 2025 года. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Жиру захотел играть в «Милане» до 38 лет
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации итальянского журналиста, в ближайшие несколько недель руководство «Милана» встретится с агентом Жиру, чтобы обсудить продления контракта. Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Зарплата француза по новому соглашению может составить € 4 млн. Сам французский форвард хотел подписать контракт до 2025 года.

36-летний Жиру выступает за «Милан» с 2021 года. Вместе с клубом француз стал чемпионом Италии в сезоне 2021/2022. Всего ветеран забил 23 гола и сделал девять результативных передач в 60 матчах за россонери.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители