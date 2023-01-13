Жиру захотел играть в «Милане» до 38 лет

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру хочет продлить контракт с итальянским клубом до 2025 года. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

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По информации итальянского журналиста, в ближайшие несколько недель руководство «Милана» встретится с агентом Жиру, чтобы обсудить продления контракта. Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Зарплата француза по новому соглашению может составить € 4 млн. Сам французский форвард хотел подписать контракт до 2025 года.