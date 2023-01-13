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1 час назад

«Локомотив» хочет получить за Баринова 1 млрд рублей

Газета.Ruиещё 1

Московский «Локомотив» готов рассмотреть предложения о продаже полузащитника Дмитрия Баринова за €15 млн. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Локомотив» захотел получить за Баринова 1 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, именно за такую сумму «железнодорожники» готовы отпустить своего игрока в стамбульский «Бешикташ» в предстоящее зимнее трансферное окно.

К настоящему моменту у красно-зеленых нет на руках предложения от турецкой команды, его поступление ожидается в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Баринов сыграл 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

«Железнодорожники» перед возобновлением сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) находятся на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков после 17 игр.

Первый официальный матч в 2023 году подопечные Михаила Галактионова проведут в Кубке России против «Спартака» в Черкизово.

Ранее сообщалось, что у ЦСКА может появиться филиал в Рио-де-Жанейро.

Футбол,Михаил Галактионов,Дмитрий Баринов,Спартак,
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