«Локомотив» захотел получить за Баринова 1 млрд рублей

Московский «Локомотив» готов рассмотреть предложения о продаже полузащитника Дмитрия Баринова за €15 млн. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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По информации источника, именно за такую сумму «железнодорожники» готовы отпустить своего игрока в стамбульский «Бешикташ» в предстоящее зимнее трансферное окно.

К настоящему моменту у красно-зеленых нет на руках предложения от турецкой команды, его поступление ожидается в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Баринов сыграл 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

«Железнодорожники» перед возобновлением сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) находятся на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков после 17 игр.

Первый официальный матч в 2023 году подопечные Михаила Галактионова проведут в Кубке России против «Спартака» в Черкизово.