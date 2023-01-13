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1 час назад

У ЦСКА может появиться филиал в Рио-де-Жанейро

Газета.Ruиещё 1

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего столичного ЦСКА Вагнера Лава, рассказал об идее создания бразильского фарм-клуба армейцев.

У ЦСКА может появиться филиал в Рио-де-Жанейро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас с Вагнером есть общая идея о создании проекта ЦСКА в Бразилии. Под проектом я подразумеваю создание клуба в Рио-де-Жанейро, который бы стал партнером красно-синих, развивал потенциал молодых футболистов, поставлял бы их в Москву.

Этим ЦСКА сэкономили бы миллионы. Мы пока не обращались к руководству с таким предложением, но, думаю, наша идея может заинтересовать ЦСКА», — приводит слова Феррейры Metaratings.

Напомним, что после 17 туров ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 29 очков. Лидером является «Зенит», набравший 42 очка.

В последний раз армейская команда становилась чемпионом России в сезоне-2015/2016.

Ранее Василий Уткин высказался о решении столичного «Спартака» разрешить Квинси Промесу пропустить первый сбор с клубом из-за личных проблем.

Футбол,Василий Уткин,Квинси Промес,Вагнер Лав,Зенит,Спартак,
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