У ЦСКА может появиться филиал в Рио-де-Жанейро

«У нас с Вагнером есть общая идея о создании проекта ЦСКА в Бразилии. Под проектом я подразумеваю создание клуба в Рио-де-Жанейро, который бы стал партнером красно-синих, развивал потенциал молодых футболистов, поставлял бы их в Москву.