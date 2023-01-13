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21 минуту назад

Аршавин: кто-то из россиян сейчас точно заиграл бы в «Арсенале»! Но фиг знает, кто именно

Чемпионат.com

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил перспективы хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в случае его возможного перехода в «Челси» и выразил уверенность, что кто-то из действующих российских футболистов смог бы заиграть в составе лондонского «Арсенала».

Аршавин: кто-то из россиян точно заиграл бы в «Арсенале»! Но фиг знает, кто именно
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Верю, что ситуация Захаряна с «Челси» была реальной, но там не всё так просто. Допускаю, что трансфер возможен зимой. Заиграет ли он там? А почему нет? Ничего страшного не произойдёт — отдадут в аренду, если что.

Кто-то из россиян сейчас точно заиграл бы в нынешнем лондонском «Арсенале», надо просто подумать. Фиг знает, кто именно, но у кого-то точно получилось бы! Они сейчас сильны, кстати», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, сам Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2012 год. Сейчас в топ-5 лигах Европы выступают лишь двое российских игроков: Александр Головин играет за «Монако» в чемпионате Франции, а Алексей Миранчук защищает цвета итальянского «Торино».

Футбол,Арсен Захарян,Андрей Аршавин,Алексей Миранчук,Александр Головин,Динамо,Зенит,
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