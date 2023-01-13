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38 минут назад

Павлюченко: на месте Баринова не рассматривал бы вариант с Турцией. В «Локо» будет лучше

Чемпионат.com

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко высказался о возможном переходе российского полузащиника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в турецкий «Бешикташ».

Павлюченко: на месте Баринова не рассматривал бы вариант с Турцией
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Лично для меня Турция — это не тот вариант, чтобы проявить себя где-то в Европе. «Бешикташ», наверное, не тот клуб, при всём уважении. Но тут всё зависит от Дмитрия — нужна ли ему Турция. Мне кажется, что он в «Локомотиве» будет лучше себя чувствовать, чем играя в чемпионате Турции.

Я не знаю какое место занимает «Бешикташ», но единственное, что может привлечь — участие в Лиге Чемпионов. Если Дмитрий понимает, что он как футболист не растёт, а деградирует, можно сменить страну. Я лично на его месте в Турцию, не рвался бы.

Здесь не стоит вопрос: зачем уезжать, нужно ли спасти «Локомотив». Если есть вариант и если он хочет, то почему бы не поехать? Это не зависит от того, на каком месте находится «Локомотив». Здесь личные амбиции. Всё зависит от Баринова. Повторюсь, что этот вариант, я бы как для футболиста не рассматривал», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива». В ближайшее время «Локомотив» получит уведомление о намерении рассмотреть приобретение футболиста. На данный момент переговоры не начались.

Баринов текущем сезоне РПЛ провёл 16 матчей, забил один гол и оформил одну результативную передачу.

Футбол,Илья Никульников,Роман Павлюченко,Дмитрий Баринов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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