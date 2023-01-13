Павлюченко: на месте Баринова не рассматривал бы вариант с Турцией

Здесь не стоит вопрос: зачем уезжать, нужно ли спасти «Локомотив». Если есть вариант и если он хочет, то почему бы не поехать? Это не зависит от того, на каком месте находится «Локомотив». Здесь личные амбиции. Всё зависит от Баринова. Повторюсь, что этот вариант, я бы как для футболиста не рассматривал», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.