Прошла жеребьевка клубного чемпионата мира

Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, который пройдёт с 1 по 11 февраля в Марокко.
В первом матче турнира за выход в 1/4 финала встретятся «Аль-Ахли» (Египет) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия). Игра состоится 1 февраля. Дальнейшие пары выглядят следующим образом.
1/4 финала
«Сиэтл Саундерс» (США) — «Аль-Ахли» (Египет)/«Окленд Сити» (Новая Зеландия)
«Видад» (Марокко) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
1/2 финала
«Фламенго» (Бразилия) — «Видад» (Марокко)/«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
«Сиэтл Саундерс» (США)/«Аль-Ахли» (Египет)/«Окленд Сити»
(Новая Зеландия) — «Реал» Мадрид (Испания)
Полуфинальные матчи пройдут 7 и 8 февраля соответственно.
Действующим победителем турнира является английский «Челси».