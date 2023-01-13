Менди признан невиновным по 7 эпизодам сексуального насилия

С Бенжамена Менди сняли обвинения по 7 случаям сексуального насилия.

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Защитнику «Манчестер Сити» вменяли в вину восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре.

Сегодня суд присяжных признал Менди невиновным по семи пунктам обвинения: 6 эпизодам изнасилования и в одном эпизоде насилия на сексуальной почве.