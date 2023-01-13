Роналду назвал главный трофей в своей карьере

«Вероятно, самой большой победой в карьере является успех на Евро-2016. Выиграть что-то для своей страны — в такие моменты ты растешь, когда у тебя есть семья, друзья.

Ты растешь как игрок, как мужчина, как отец. Это было так здорово», — приводит слова Роналду LiveScore.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба.

Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.