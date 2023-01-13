Молодую звезду сборной Германии подозревают в фальсификации возраста

По официальной информации, футболист родился в Камеруне 20 ноября 2004 года — сейчас ему 18 лет. Однако информационное агентство Laola1 утверждает, что приёмный отец Мукоко передал журналистам реальное свидетельство о рождении Юссуфа. В «слитом» документе указано, что некий Юссуфа Мухамад (это имя приписывают Мукоко) родился в 2000 году. Если верить этим данным, то реальный возраст Мукоко сейчас — 22 года.